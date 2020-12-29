В Азербайджане названо число женщин, занимающих высокие посты

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе третьего созыва в 2005 году было представлено 14 женщин (11,2%), а в нынешнем парламенте шестого созыве их уже 22 (18,2%), председателем законодательного органа тоже избрана женщина.

Об этом говорится в ежегодном отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщает во вторник Trend

Число женщин, работающих в должности замминистра, увеличилось с 3 до 8. Три женщины работают в должности посла, одна является консулом.

Что касается уровня исполнительной власти, то пост одного из заместителей большинства глав местной исполнительной власти также занимают женщины, и если в 2013 году эта цифра составляла 35, то сейчас это уже 76 человек.

В судах Азербайджана работают 76 женщин-судей (14%).

(Текст: Кямаля Сеидова)