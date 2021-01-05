В Азербайджане первыми будут вакцинированы от коронавируса лица из группы риска – минздрав (версия 2)

Общество 5 января 2021 12:06 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет проводиться поэтапно, и первыми будут вакцинированы лица из группы риска.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

"В мире в большинстве случаев первоначально к вакцинации привлекается часть населения, относящаяся к группе риска. Это медработники, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, люди старше 65 лет и др.», - сказал он.

Эйвазов отметил, что в ряде стран вакцинация уже началась: «Эффективность вакцин, применяемых в этих странах с разрешения соответствующих ответственных структур, очень высоко оценена (95-98%) в результате клинических испытаний. Показатели эффективности вакцин среди различных групп населения будут уточнены по итогам массовой вакцинации».

(Автор: Самир Али. Текст. Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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