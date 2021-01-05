Азербайджанские и российские саперы приступили к подготовительным курсам по разминированию Агдама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники МЧС Азербайджана и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приступили к совместным подготовительным курсам по разминированию и расчистке Агдама от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим в поселке Гузанлы (Агдам) было проведено мероприятие.

После 45-дневных курсов первоначально на 100 га освобожденных территорий Агдамского района начнутся операции по разминированию и расчистке от неразорвавшихся боеприпасов.

Работы планируется завершить примерно за 3 месяца.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)