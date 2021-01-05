Азербайджанские и российские саперы приступили к подготовительным курсам по разминированию Агдама (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники МЧС Азербайджана и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приступили к совместным подготовительным курсам по разминированию и расчистке Агдама от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает во вторник Trend.
В связи с этим в поселке Гузанлы (Агдам) было проведено мероприятие.
После 45-дневных курсов первоначально на 100 га освобожденных территорий Агдамского района начнутся операции по разминированию и расчистке от неразорвавшихся боеприпасов.
Работы планируется завершить примерно за 3 месяца.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Азербайджанские и российские саперы приступили к подготовительным курсам по разминированию Агдама (ФОТО)
Повышение цен на бензин в Азербайджане сбалансирует риски дальнейших возможных убытков топливопродающих компаний
Наряду с повышением цен на топливо в Азербайджане также усиливаются меры социальной защиты - депутат
Гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате армянской агрессии, оказывается материальная помощь
Медперсонал в Азербайджане, участвующий в борьбе с COVID-19, получил срочные надбавки к зарплате за декабрь
Более 90% кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан и Афганистан ведут работу по строительству международной оптико-волоконной системы связи
В прошлом году из Узбекистан было экспортировано шелковой продукции более чем на 76 миллионов долларов