Главный инфекционист Азербайджана о ситуации с "британским" штаммом коронавируса

БАКУ /Trend/ - Мутировавший вид COVİD-19, который распространяется еще быстрее и впервые появился в Великобритании, уже обнаружен и в соседних с Азербайджаном странах – Грузии и Иране.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает в среду Trend.

«В Азербайджане он пока не зафиксирован. Считаем, что вакцинация будет эффективной в предотвращении появления новых мутаций», - сказал Эйвазов.

Он добавил, что наблюдаются существенные изменения в числе позитивных тестов на коронавирус: «В последние дни эта цифра составляет порядка 10%, тогда как в период широкого распространения инфекции она достигала 25-27%».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)