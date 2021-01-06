Главный инфекционист Азербайджана о ситуации с "британским" штаммом коронавируса
БАКУ /Trend/ - Мутировавший вид COVİD-19, который распространяется еще быстрее и впервые появился в Великобритании, уже обнаружен и в соседних с Азербайджаном странах – Грузии и Иране.
Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, сообщает в среду Trend.
«В Азербайджане он пока не зафиксирован. Считаем, что вакцинация будет эффективной в предотвращении появления новых мутаций», - сказал Эйвазов.
Он добавил, что наблюдаются существенные изменения в числе позитивных тестов на коронавирус: «В последние дни эта цифра составляет порядка 10%, тогда как в период широкого распространения инфекции она достигала 25-27%».
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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