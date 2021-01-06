В Агдаме засеяно зерном уже более 700 гектаров (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продолжается разминирование освобожденных территорий в Агдамском районе.

Об этом в среду сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев.

Он отметил, что на освобожденных территориях начался посев зерна: "Уже вспахано и засеяно более 700 гектаров, и этот процесс продолжается".

Алиев добавил, что после полной очистки территорий от мин начнется работа по их восстановлению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)