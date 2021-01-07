Разработана новая Госпрограмма по водным источникам Азербайджана - НАНА

БАКУ /Trend/ - Институт геологии и геофизики АН Азербайджана разработал проект "Государственной программы по оценке, охране водных источников и рациональному управлению водных ресурсов Азербайджана на 2021-2024 гг."

Об этом на презентации "Отчета по научной и научно-организационной деятельности в 2020 году" сказал член-корреспондент НАНА, замдиректора Института по научной работе Дадаш Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в отчетном году была утверждена программа трех научно-исследовательских работ для анализирования существующей ситуации в связи с подземными и наземными богатствами, оценки природных ресурсов, использования современных технологий на территории освобожденного от оккупации Карабаха.

Докладчик также добавил, что завершена научно-исследовательская работа "Составление геотермального атласа Азербайджана и кадастра геотермальных энергетических ресурсов". В атласе отражены результаты геотермальных исследований, проведенных на территории Азербайджана и азербайджанском секторе акватории Каспийского моря. В настоящее время геотермическими исследованиями охвачены более 130 локальных структур в нефтегазовых районах, расположенных на суше и в акватории моря.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)