Решение в связи с вакцинами от COVİD-19 будет принято в ближайшие дни - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводятся обсуждения в связи с вакцинами от COVİD-19, и в ближайшие дни будет принято официальное решение по этому поводу.

Об этом сообщила глава Департамента по профилактике и контролю болезней TƏBİB Ягут Гараева, передает в четверг Trend.

Комментируя вопрос о вакцинах, которые выберет Азербайджан, Гараева отметила, что во всем мире основным условием при выборе препарата является его безопасность: " Эффективность - это второй основной критерий. Но какой бы высокой ни была эффективность вакцины, если есть побочное действие, то ее применение даже не обсуждается. Важно и удобство при применении препарата. Таким образом, для Азербайджана в приоритете безопасность, эффективность и ее удобное использование".

Гараева также добавила, что на сегодня единственный выход в борьбе с COVİD - это вакцинация: "Эта болезнь почти год с нами. Были надежды и мнения, что она уйдет с наступлением теплого времени года, некоторые думали, что не заболеют повторно, но все это не оправдалось. Наоборот, летом ситуация резко обострилась. Мы увидели и тех, кто заболел во второй раз, и тех, кто переболев не обрел иммунитет. Поэтому мы считаем, что вакцинация обязательна".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )