АПБ Азербайджана приостановило импорт некоторой продукции из ряда стран

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро - МЭБ) распространила информацию о выявлении высокопатогенного заболевания "птичий грипп" на территориях Каховского района Херсонской области Украины и провинции Чхунчхон-Намдо Республики Корея, а также заболевания "Блютанг" (катаральная лихорадка овец) на территории Благоевградской области Болгарии.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, с учетом официальной информации МЭБ от 30 декабря 2020 года и четвертого января 2021 года Агентством было принято решение об временном ограничении импорта в Азербайджан всех видов живого мелкого и крупного рогатого скота, а также их генетический материал из Благоевградской области Болгарии, параллельно с этим живой птицы и птицепродуктов со всей территории Республики Корея и Херсонской области Украины.

В целях усиления контрольных мер по поводу принятия соответствующих действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Украины, Кореи и Болгарии, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)