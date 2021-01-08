Фондом YAŞAT взято под попечительство свыше 1400 семей шехидов
БАКУ /Trend/ - Созданный восьмого декабря прошлого года Фонд YAŞAT служит оказанию дополнительной поддержки семьям шехидов.
Об этом сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.
"Продолжается работа по улучшению условий жизни семей шехидов и инвалидов. О деятельности фонда регулярно предоставляется информация. За месяц его функционирования проведены встречи с более чем 11 000 членами семей 2706 шехидов и 81 раненого в Отечественной войне. Из 2787 семей шехидов 1483 взяты под попечительство", - сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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