В Азербайджане в суд переданы 180 уголовных дел по фактам коррупции
БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание по итогам работы, проделанной в 2020 году, а также предстоящим задачам.
Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на совещании выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.
Было отмечено, что за отчетный период вопросы борьбы с коррупцией оставались в центре внимания. Так, за прошлый год было завершено следствие и направлены в суд 180 уголовных дел по фактам коррупции в отношении 281 человека.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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