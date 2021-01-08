В Азербайджане в суд переданы 180 уголовных дел по фактам коррупции

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание по итогам работы, проделанной в 2020 году, а также предстоящим задачам.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на совещании выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Было отмечено, что за отчетный период вопросы борьбы с коррупцией оставались в центре внимания. Так, за прошлый год было завершено следствие и направлены в суд 180 уголовных дел по фактам коррупции в отношении 281 человека.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)