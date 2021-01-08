В этом году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. лиц

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тысяч лиц.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего заседания сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в прошлом году программа была расширена и охватила 12 тысяч человек. "В 2021 году планируется привлечь к программе еще большее количество - 16 тысяч человек", - добавил министр.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)