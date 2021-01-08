В Баку самая холодная погода была в 2012 году

БАКУ /Trend/ - В последние годы самая высокая температура в Баку была в 2018 году - 44 градуса.

Об этом в передаче "Ekspert saatı" сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, самая холодная температура была в феврале 2012 года: "Тогда рекорд 1969 года (9 градусов мороза) был обновлен и 8 февраля показатель температуры воздуха в Баку составил 11 градусов мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)