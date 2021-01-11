В Азербайджане оставшимся без работы из-за пандемии выплачена помощь в целом на 450 млн манатов
БАКУ /Trend/ - В прошлом году по линии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были трудоустроены 100 тысяч граждан.
Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации ведомства Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в течение года было создано 90 тысяч мест оплачиваемых общественных работ: "Из них 38 тысяч - постоянные рабочие места".
Талыбов отметил, что за период пандемии 600 тысяч человек получили единовременную помощь в размере 190 манатов: "В прошлом году эти выплаты были произведены шесть раз, на что были израсходованы в целом 450 миллионов манатов"
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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