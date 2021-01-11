В вузах и колледжах Азербайджана началась экзаменационная сессия
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в вузах и колледжах Азербайджана началась экзаменационная сессия осеннего семестра 2020-2021 учебного года. Приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в понедельник Trend .
Согласно приказу, в вузах и колледжах созданы экзаменационные штабы.
Экзаменационная сессия будет проходить в дистанционной форме в течение 4 недель.
Окончательный отчет о результатах будет представлен в министерство образования в течение 10 дней после окончания сессии.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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