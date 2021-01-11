БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в вузах и колледжах Азербайджана началась экзаменационная сессия осеннего семестра 2020-2021 учебного года. Приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в понедельник Trend .

Согласно приказу, в вузах и колледжах созданы экзаменационные штабы.

Экзаменационная сессия будет проходить в дистанционной форме в течение 4 недель.

Окончательный отчет о результатах будет представлен в министерство образования в течение 10 дней после окончания сессии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)