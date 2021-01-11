В Азербайджане в отношении более 5 тыс. человек приняты меры административного наказания за нарушение карантина

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана продолжает контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах пяти городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

9-10 января с карантинных постов были возвращены 3 521 автомобиль. В отношении 5 083 человек, нарушивших правила карантинного режима, были приняты меры административного взыскания, в том числе в отношении 4 человек - административный арест.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)