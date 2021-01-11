Ведется работа по выбору территорий для геопарков - Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В число мероприятий, запланированных на ближайшие годы, входит присвоение статуса геопарка территориям, где находятся грязевые вулканы Азербайджана.

Об этом в понедельник сказала Trend представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова.

По ее словам, после того, как грязевым вулканам будет присвоен статус геопарка, там будет разрешен геотуризм. В связи с этим в законодательство внесены соответствующие изменения.

Самедова отметила, что в настоящее время ведется работа по выбору территорий для геопарков.

"В 2020 году совместно с местными и зарубежными экспертами были обследованы территории, где находятся вулканы, и разработаны предложения. Как только эти предложения будут полностью готовы, начнется работа по созданию геопарков. Предпочтение будет отдано грязевым вулканам, находящимся недалеко от столицы и отличающимся уникальным геологическим строением", - добавила Арзу Самедова.

Отметим, что 11 января - Всемирный день заповедников и национальных парков. Посвящение этой даты особо охраняемым природным территориям неслучайно. Так, в России, на Байкале 11 января 1917 года впервые в мире был создан Баргузинский государственный заповедник для защиты редких животных. Эта дата отмечается с 1997 года по инициативе Фонда защиты дикой природы.

Большое внимание охране уникальных представителей флоры и фауны уделяется и в Азербайджане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)