Проблемы и реалии онлайн-образования в Азербайджане – комментарии

Общество 13 января 2021 16:14 (UTC+04:00)
Проблемы и реалии онлайн-образования в Азербайджане – комментарии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во всем мире, обучение уже несколько месяцев проводится дистанционно. Дистанционная форма обучения считается самой подходящей в нынешних условиях, хотя и имеет определенные минусы.

Охват и эффективность дистанционного обучения в последнее время выросли в связи с развитием компьютерных технологий и интернета, сказал в среду Trend. эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

«Ведущие университеты много лет предоставляют некоторые программы на дистанции, и этот метод обучения не отстает от традиционного. Но следует отметить, что такой метод не всегда бывает успешным, в частности, это касается специальностей прикладных сфер. С начала прошлого года пандемия COVİD-19 сделала необходимым переход на дистанционное обучение, и это правильное решение».

Сулейманов отметил, что Азербайджан как страна, рано подключившаяся к дистанционному обучению, достаточно хорошо справилась с этим процессом: «В процессе дистанционного образования успешнее оказались университеты, у которых хорошая электронная инфраструктура. В среднем образовании действенными должны считаться телеуроки, проводимые Министерством образования, и проект «Виртуальная школа». Но не будем забывать, что интерактивное обучение возможно только с участием учащихся и учителей. Следует признать, что вся нагрузка лежит не только на Министерстве образования, на процесс также необходимо смотреть с точки зрения преподающего, обучающегося, окружающей обстановки и доступности".

Он добавил, что эффективность телеуроков зависит также от самого учащегося и родителей. Кроме того, для увеличения возможностей «Виртуальной школы» к процессу обязательно должны подключаться как учащиеся и родители, так и учителя. «Преподаватели , в частности те, кто получил образование по специальности учителя, обладают очень хорошими навыками использования технологий. Но следует признать, что преподаватели старшего возраста имеют недостаточные навыки в использовании технологий, что делает необходимым проведение для них определенных курсов. Положительным фактором является применение программы Teams при поддержке Минобразования, однако низкое качество интернет-соединения и слабость навыков участников процесса по использованию программы привели к определенным проблемам. Одной из проблем является слабая скорость интернета со стационарного телефона, а также дорогой интернет мобильных сетей, несмотря на хорошую скорость. Негативное влияние на процесс оказывает также нахождение учащихся дома и большое число обучающихся дистанционно, а также то, что родители не полностью могут контролировать учебную программу из-за работы или восприятия периода дистанционного обучения как каникул. Отсутствие живого общения с учителем, комфортная домашняя зона тоже уменьшают эффективность дистанционного обучения».

Эксперт считает, что, несмотря на все негативные аспекты, введение дистанционного обучения на год заметно развило уровень навыков использования технологий у студентов и школьников.

Заслуженный учитель Нушаба Мамедова, которая проводит уроки в программе «Телеурок» Министерства образования, сказала Trend, что учащихся можно обучать электронным путем: «Это я могу подтвердить, исходя из своей практики. Этим довольны и учителя, которые участвуют в уроках. В некоторых районах учителя жалуются на слабый интернет, а иногда из-за отсутствия электричества возникают проблемы с подключением к урокам.»

Она также добавила, что на телеуроки выделяется достаточно времени, за которое профессиональный педагог вполне может успеть объяснить урок: «Но иногда в семье, где 3-4 детей, не бывает компьютера, а только один телефон родителя. И если все дети проходят урок в одно и то же время, то как они все могут к нему присоединиться?!»

Родительница Гюльшад Гюнешли сказала, что во время онлайн-уроков крайне важно контролировать школьников, в особенности, учащихся начальных классов, потому что они расслабляются, бывают несобранными, используя отсутствие живого контакта с учителем, отключают то камеру, то микрофон, в результате учитель не может контролировать детей, а те занимаются посторонними делами: «Поэтому я вынуждена сидеть рядом с ребенком, но ведь не каждый родитель может так делать. Больше всего такое допускают дети, чьи родители работают. Иногда ученики заходят на урок, но после того, как занятие начинается, выходят под предлогом, что якобы «система меня не опознает» и пр. Конечно, такие технические неполадки бывают, но также часто являются предлогом для детей, уроки которых не контролируются родителями. Поэтому очень важно, чтобы кто-то находился рядом с ребенком во время уроков».

По ее словам, есть и положительная сторона этого момента: "Раньше, когда дети обучались очно, родителю необходимо было проходить определенные процедуры и брать разрешение директора, чтобы присутствовать на уроке. Сейчас мы видим, как проходят занятия, где слабые и сильные стороны учителей и учащихся».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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