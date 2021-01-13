Завтра в Баку будет ветрено, до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный.

На Абшеронском полуострове ночью 5-7°С, днем 9-12°С, в Баку ночью 5-7°С, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако вечером местами ожидается дождь, в горных территориях - снег. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 2-6°С, днем 8-13°С тепла, в горах ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.

Завтра в столице и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)