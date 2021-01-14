В 2020 году в Азербайджане было легализовано проживание более 59 тыс. иностранцев - госслужба

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане было легализовано проживание 59 963 иностранцев.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

"Было легализовано проживание 25 385 граждан Грузии, 23 583 - России, 3 626 - Турции, 1 736 - Украины, 835 - Пакистана и 4795 человек из других стран", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)