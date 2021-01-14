В Отечественной войне 4 учителя-контролера стали шехидами - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом учебном году 38 учителей-контролеров награждены Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана почетными грамотами. В целом за 12 лет были награждены 363 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в базе Центра есть информация о свыше 15 тысячах учителей-контролерах.

"Мы оцениваем работу учителей-контролеров с 2008 года. Сотрудничающие с нами более 10 лет, не допускающие случаев списывания в назначенных залах, не получившие неудовлетворительных оценок в протоколе экзамена и соответствующие другим критериям наблюдатели награждаются. Контролеры, которые награждаются почетными грамотами, должны соответствовать более жестким критериям", - подчеркнула Малейка Аббасзаде.

Она добавила, что 50 учителей контролеров приняли участие в Отечественной войне, четверо из них стали шехидами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)