Лучшие работы bespoke 2020 года: Клиенты ROLLS-ROYCE обрели спокойствие в творчестве (ФОТО)

«Подразделение Bespoke достигло новых высот в 2020 году, а беспрецедентные вызовы и ограничения года делают эти делает достижения ещё более впечатляющими. Никогда прежде мы не видели такого уровня индивидуализации в каждом заказанном автомобиле. Это говорит о том, что в этот непростой период клиенты Rolls-Royce искали покой в творчестве, создавая значимые предметы роскоши, которые выдержат проверку временем и станут частью их семейного наследия.

С гордостью могу отметить, что во времена, когда наша отрасль сталкивается с повсеместными сокращениями, мы боролись за сохранение каждого рабочего места. Мы показали сознательный подход к талантам и сберегли нашу выдающуюся команду, их мастерство и ценные навыки, раскрытые в Rolls-Royce, которые являются ключевыми для будущего марки».

Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös), исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars

В течение беспрецедентного 2020 года инженеры, дизайнеры и мастера Rolls-Royce Bespoke, трудящиеся на родине Rolls-Royce в Гудвуде, Англия, продолжали воплощать в жизнь фантазии клиентов. Они представили целых ряд коллекционных автомобилей, неординарных с точки зрения исполнения, тонкости ручной работы и творческого масштаба. В 2020 году почти каждый автомобиль Rolls-Royce изготовлен при участии подразделения Bespoke, что является особенно впечатляющим результатом в условиях сложностей и вызовов этого непростого времени.

В 2020 году наблюдался общий рост заказов по программе Bespoke, при этом значительно возросли заказы индивидуальных элементов дизайна, имеющих эмоциональное и символическое значение.

Представляем вам самые яркие работы Bespoke 2020 года.

КОЛЛЕКЦИЯ DUSK IN TOKIO («ТОКИЙСКИЙ ЗАКАТ»)

МОДЕЛЬ: PHANTOM, WRAITH, DAWN, CULLINAN

ИСПОЛНЕНИЕ: КРАСКА

Коллекция «Токийский закат», в которую вошли модели Phantom, Wraith, Dawn и Cullinan, посвящена столице Японии. Сложная, многомерная белая краска, получившая название «токийский закат», отсылает в высотным зданиям прибрежного мегаполиса из стекла и бетона, залитые тёплым светом ранних сумерек.

Сочетание черной кожи в салоне и позолоты из розового золота, которой покрыты решётки динамиков аудиосистемы Bespoke и корпус часов на передней панели Phantom, передают контраст последних лучей заходящего солнца на стеклянных стенах и длинных теней, которые отбрасывают высотные здания.

Статуэтка «Дух экстаза», впервые представленная в Японии в вариации с розовым золотом, символизирует закат солнца.

THE STEED PHANTOM

МОДЕЛЬ: PHANTOM │ ИСПОЛНЕНИЕ: ВЫШИВКА

Сложная вышивка от Bespoke с изображением жеребца украшает дверные панели этого элегантного Phantom. Вышивка коня, олицетворяющего силу и стремление к прогрессу, была разработана командой Bespoke на основе эскиза, представленного китайским клиентом.

ЦВЕТОВАЯ ТРИЛОГИЯ «НЕОНОВЫЕ НОЧИ»

МОДЕЛИ: DAWN, WRAITH, CULLINAN ИСПОЛНЕНИЕ: ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Дизайнеры Rolls-Royce Bespoke разработали новую динамичную цветовую палитру «Неоновые ночи», ограниченную тиражом в четыре автомобиля каждого цвета.

Палитра состоит из трех ярких оттенков, вдохновленных природой: это ярко-зелёный Lime Rock Green почти светящегося оттенка, характерного для зелёной австралийской древесной лягушки, ярко-красный Eagle Rock Red, который имитирует цветы вечнозелёного растения Охиа (Ōhi'a lehua) – дерева, произрастающего на Гавайях, и насыщенный синий Mirabeau Blue, повторяющий окрас экзотической бабочки вида Rhetus periander, встречающейся в Центральной и Южной Америке.

WRAITH INSPIRED BY EARTH

МОДЕЛЬ: WRAITH │ ИСПОЛНЕНИЕ: ВЫШИВКА, АЭРОГРАФИЯ

Wraith Inspired By Earth вдохновлён образом Солнечной системы и захватывающими видами нашей планеты с высоты космоса. Для кузова был выбран тёмно-синий оттенок Royal Blue, символизирующий воду, которая покрывает 75% поверхности Земли.

Самая яркая деталь автомобиля – полотно на капоте, на котором изображён регион Ближнего Востока с высоты спутника. Центральная точка – Объединённые Арабские Эмираты. Кузов украшен зелёной декоративной линией оттенка Emerald Green, которую дополняют изображение Солнца и восьми планет, вращающихся вокруг.

Сиденья обиты светлой кожей, имитирующей песок пустынь Эмиратов; синие контрастные линии символизируют реки и озёра, а изумрудная окантовка – живую природу во всех её формах. На заднем сиденье с использованием технологии Photoflash изображены облака в верхних слоях атмосферы.

КОЛЛЕКЦИЯ WRAITH KRYPTOS

МОДЕЛЬ: WRAITH │ ИСПОЛНЕНИЕ: ДЕТАЛИ ОТ BESPOKE

В Bespoke элементах коллекции Wraith Kryptos, ограниченной всего 50 экземплярами, скрыт загадочный шифр. Клиентам предлагается расшифровать таинственные послания, искусно вписанные в элементы отделки снаружи и внутри автомобиля.

Гравировка на основании статуэтки «Духа экстаза» представляет собой зашифрованное слово KRYPTOS, а вышитый на подголовниках узор является зашифрованной монограммой «двойное R». Эти символы призваны помочь клиентам декодировать тайное послание.

ПАНЕЛЬ С ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ В НОВОМ GHOST

МОДЕЛЬ: GHOST │ ИСПОЛНЕНИЕ: СВЕТОДИОДЫ И ЛАЗЕРНЫЕ ТОЧКИ

Передняя панель с иллюминацией – инновация, созданная эксклюзивно для нового Ghost. На разработку решения ушло около двух лет и 10 000 часов работы. На пассажирской стороне приборной панели появилась светящаяся надпись «Ghost», окружённая сиянием 850 звезд, которые тонко перекликаются со «звёздным небом».

Этот эффект создается за благодаря 152 светодиодам и 90 тысячам лазерных точек, нанесенных на их поверхность для рассеянного света.

THE MAHLANGU PHANTOM

МОДЕЛЬ: PHANTOM │ ИСПОЛНЕНИЕ: ОКРАШЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

По заказу клиента галерея этого Rolls-Royce Phantom стала холстом для работы всемирно известной южноафриканской художницы Эстер Малангу (Esther Mahlangu). В результате была создана композиция с узнаваемыми красочными орнаментами, характерным для искусства племени ндебеле, в котором родилась Эстер. Это первая работа, выполненная в этой технике. Автомобиль назван в честь художницы – ‘The Mahlangu Phantom’.

Эта галерея – яркий образец современного африканского искусства. Геометрические абстрактные рисунки и традиционные узоры в стиле ндебеле безошибочно узнаваемы. Сегодня произведения 85-летней художницы украшают крупнейшие музеи и частные коллекции по всему миру. В честь выпуска этого неординарного автомобиля команда Rolls-Royce сняла короткометражный фильм, который рассказывает о ярком культурном наследии и выдающемся таланте художницы.

КОЛЛЕКЦИЯ CULLINAN SPIRIT OF RUSSIA

МОДЕЛЬ: CULLINAN │ ИСПОЛНЕНИЕ: КРАСКА, ЗВЁЗДНОЕ НЕБО, ВЫШИВКА

Cullinan – идеальный холст для создания лимитированной серии, вдохновленной красотами России. В неё вошли четыре автомобиля Cullinan, дизайн которых посвящён легендарным горным вершинам России: это Эльбрус, Красная Поляна, Золотые горы Алтая и Ключевская сопка.

Экстерьеры автомобилей коллекции выполнены в матовых оттенках с морозным эффектом – аллюзия к ледяным горным вершинам: чёрный Iced Black Diamond, стальной Iced Gunmetal, насыщенный синий Midnight Sapphire и серебристый Premier Silver. Элементы из хрома и нержавеющей стали предстали в тёмном исполнении.

КОЛЛЕКЦИЯ DAWN SILVER BULLET

МОДЕЛЬ: DAWN │ ИСПОЛНЕНИЕ: ОБТЕКАТЕЛЬ AERO COWLING

Коллекция Dawn Silver Bullet посвящена легендарным автомобилям Rolls-Royce прошлого. Четырёхместный кабриолет Rolls-Royce превращается в двухместный родстер благодаря стильной конструкции обтекателя Aero Cowling с ветрозащитной перегородкой, украшенной вставкой из титана. Эти элементы усиливают ощущение скорости и стремительности, которые характерны для этой коллекции.

Кузов автомобилей выполнен в серебристом цвете Brewster Silver, специально разработанном дизайнерами Bespoke. В эту коллекцию вошли 50 уникальных автомобилей, на защитной перегородке которых выгравированы силуэт и гордое название – Silver Bullet.

КОЛЛЕКЦИЯ SPORTIVE

МОДЕЛИ: ЛИНЕЙКА BLACK BADGE│ ИСПОЛНЕНИЕ: ЦВЕТ

Коллекция Sportive, заказанная специально для Объединённых Арабских Эмиратов, отличается смелыми цветовыми сочетаниями и использованием углеволокна, олицетворяя собой экспрессивный и беззастенчивый характер моделей серии Black Badge. Всего в нее вошли два Dawn Black Badge и девять Wraith Black Badge

ARСTIC WHITE И HOTSPUR RED

ИСХОДНИК: PHANTOM │ ИСПОЛНЕНИЕ: ЦВЕТ

Кузов этого современного Phantom, заказанного техасским коллекционером Rolls-Royce, окрашен в белый цвет Arctic White и украшен двойной линией красного оттенка Hotspur Red в тон яркому интерьеру.

Салон полностью выполнен в красном цвете Hotspur Red встреч – от ковриков из овечьей шерсти и шторок до отделки багажного отделения. Переднюю панель украшает галерея Lakeshore Aurora, специально разработанная дизайнерами Bespoke.