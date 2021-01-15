В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО)

Общество 15 января 2021 19:39 (UTC+04:00)
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в полном объеме реализована программа за 2020 год по предоставлению семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 1500 квартир и частных домов.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, в ходе мероприятий по предоставлению семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность при защите и восстановлении территориальной целостности Азербайджана, 20 частных домов в Бейлаганском, Тертерском и других районах республики было отмечено, что 2020 год, ставший славной героической страницей нашей истории в связи с Великой Победой нашей армии в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, также запомнился как год дальнейшей реализации важных программ в социальной сфере.

На мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев, главы исполнительной власти Бейлаганского и Тертерского районов Асиф Агаев и Мустагим Мамедов.

И. Абдуллаев сообщил, что по поручению Президента Ильхама Алиева успешно реализована программа по предоставлению в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны рекордного количества жилья – 1500 квартир и частных домов. По его словам, за прошедший период социальные партнеры в рамках социальной ответственности оказали значительную поддержку в вопросе предоставления жилья семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в связи с защитой и восстановлением территориальной целостности Азербайджана, и работы в данном направлении продолжаются.

Замминистра также сообщил, что в целом семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны передано более 9 100 квартир и частных домов. Учитывая, что в освобожденных районах для вынужденных переселенцев будут построены дома, Президент Ильхам Алиев поручил предоставить построенные для них квартиры семьям шехидов.

Было подчеркнуто, что Указы главы государства от 30 декабря 2020 года стали еще одним проявлением особой заботы о семьях шехидов и ветеранах войны. Указами Президента Азербайджана размер ежемесячной президентской пенсии для семей шехидов была увеличена на 66,7 процента с 300 до 500 манатов, Национальным героям Азербайджана – на 20 процентов с 1500 до 1800 манатов. Кроме того, в среднем более чем на 50 процентов был увеличен размер пенсии, предусмотренной для лиц, получивших инвалидность во время боевых действий за восстановление и защиту территориальной целостности Азербайджана, а также была учреждена ежемесячная президентская пенсия для Героев Отечественной войны в размере 2000 манатов.

Граждане, которым было предоставлено жилье, выразили Президенту Ильхаму Алиеву благодарность за особую заботу о повышении их социальной защиты и улучшении жилищных условий, а также за предоставленные им сегодня новые частные дома.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Image
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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