В Азербайджане смягчается режим ужесточенного карантина

Общество 16 января 2021 10:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане смягчается режим ужесточенного карантина

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане с 00:00 часов 18 января 2021 года смягчается режим ужесточенного карантина.

Об этом было сказано на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend

Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 часов 1 апреля.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Скончался актер, сыгравший в сериале &quot;Санта-Барбара&quot;
Скончался актер, сыгравший в сериале "Санта-Барбара"
Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)
Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)
Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)
Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Бакинский метрополитен и общественный транспорт не будут работать по выходным до конца карантина Общество 11:47
Обнародован перечень лиц, которые первыми будут вакцинированы в Азербайджане (СПИСОК) Общество 11:44
С 25 января в Азербайджане открываются парикмахерские и салоны красоты Общество 11:36
Оперативный штаб Кабмина Азербайджана о международных и внутренних рейсах Общество 11:34
В Азербайджане восстанавливается работа ряда сфер Общество 11:27
С 1 февраля в Азербайджане возобновляются услуги клиентам на местах в объектах общепита Общество 11:19
В Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в 5 городов и 12 районов Общество 11:16
Туркменистан и МБРР подписали протокол переговоров относительно проекта реагирования на COVID-19 Финансы 11:11
Азербайджан увеличил объем экспорта нефтепродуктов в 2020 году Энергетика 10:58
В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях Общество 10:55
В работе Twitter произошел сбой США 10:51
В Азербайджане восстанавливается работа кафе и ресторанов Общество 10:50
Двое полицейских погибли в результате подрыва автомобиля в Кабуле Другие страны 10:50
В Индии намерены привить 300 тыс. человек в первый день "самой массовой вакцинации в мире" Другие страны 10:50
Журнал «Мирас» в Тукменистане подводит итоги 2020 года Туркменистан 10:49
В Азербайджане смягчается режим ужесточенного карантина Общество 10:49
В Азербайджане отменяются SMS - разрешения Общество 10:45
Базальтовое волокно: широкий спектр применения Туркменистан 10:18
По итогам уходящей недели манат укрепился к евро и стабилен к доллару (ОБЗОР) Финансы 09:50
Улицы Баку в очередной раз были продезинфицированы (ФОТО) Общество 09:26
Центробанк заявил о достаточности капитала азербайджанских банков для покрытия убытков Финансы 08:49
Трамп объявил ОАЭ и Бахрейн крупнейшими партнерами США в сфере безопасности США 08:44
Почти 100 дел возбудили из-за беспорядков в Вашингтоне США 08:17
Около тысячи заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
За 9 месяцев в Иране было произведено 1 224 000 тонн угольного концентрата Экономика 07:40
Нацбанк - Денежные переводы в Грузию в декабре увеличились на 15,9 % Грузия 07:26
Глава Минздрава США подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне США 07:01
Трамп рассматривает возможность помиловать своего экс-помощника Бэннона США 06:21
В Facebook запретили организовывать мероприятия в центре Вашингтона перед инаугурацией США 05:59
На юге Ирана произошло сильное землетрясение Общество 05:24
Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа США 05:01
Минфин США одобрил выплату $12 млрд 12 пострадавшим из-за пандемии крупным авиакомпаниям США 04:34
Выборы президента футбольного клуба "Барселона" перенесены на 7 марта Спорт 04:11
Байден заявил, что уверен в своей безопасности в свете предстоящей инаугурации США 03:47
Трамп поручил правительству свести к минимуму закупки китайских товаров США 03:28
Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ США 03:05
Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон США 02:46
Футболисты "Лацио" разгромили "Рому" в римском дерби Спорт 02:29
Pfizer вернется к исходному графику поставок вакцины от COVID-19 в ЕС с 25 января Европа 02:11
В Испании установлен антирекорд суточного прироста числа заражений коронавирусом Европа 01:43
Генсек ООН сделает прививку от коронавируса на следующей неделе В мире 01:24
В Великобритании четвертый день подряд умирает больше 1 тыс. больных COVID-19 в сутки Европа 01:02
В Мексике произошло землетрясение Другие страны 00:41
WhatsApp перенес на четыре месяца сроки введения новой политики из-за резкой критики ИКТ 00:25
В мире за сутки выявили более 709 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ В мире 00:12
Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых Другие страны 15 января 23:48
США ввели санкции против МВД Кубы США 15 января 23:35
Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 11 месяцев 2020 года составил $5,1 млрд Кыргызстан 15 января 23:17
Товарооборот между Ираном и Туркменистаном увеличился втрое Экономика 15 января 23:14
Пандемия снизила доходы Грузии от туризма на 82% Грузия 15 января 23:11
В Финляндии зафиксировали 32 случая побочных эффектов от вакцины против коронавируса Европа 15 января 22:51
Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 января 22:22
Президент Ильхам Алиев: Увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство Политика 15 января 22:19
Президент Международной федерации дзюдо поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15 января 22:18
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши Политика 15 января 22:14
Президент Ильхам Алиев: Подросшее за последние 17 лет поколение освободило наши земли Политика 15 января 22:11
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн В мире 15 января 22:05
Комитет ВОЗ по ЧС выступил против требования вакцинации от коронавируса при поездках В мире 15 января 21:51
Госдолг Кыргызстана составляет $4 млрд 887,46 млн Кыргызстан 15 января 21:49
Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева Политика 15 января 21:49
Президент Ирана открыл завод по переработке сверхтяжелой нефти на острове Кешм Экономика 15 января 21:46
Президент Ильхам Алиев - международным организациям: подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах Политика 15 января 21:33
Президент Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома Политика 15 января 21:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля Политика 15 января 21:26
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией Политика 15 января 21:24
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно Политика 15 января 21:24
Президент Ильхам Алиев: Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши Политика 15 января 21:22
Президент Ильхам Алиев: 39 лет назад состоялось открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа. В то время я стоял на этом месте Политика 15 января 21:21
Президент Ильхам Алиев: После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать Политика 15 января 21:18
Президент Ильхам Алиев: Я сказал: нет, мы установим бюсты на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили Политика 15 января 21:15
В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию Грузия 15 января 21:05
Самый оптимальный вариант для армян - принять реальность - политолог Политика 15 января 20:30
Состоялось первое в 2021 году заседание Экономического совета Азербайджана Экономика 15 января 20:19
Шушинцы: Мы горды видеть нашего президента в Шуше - репортаж Trend из Агдама Общество 15 января 20:17
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) Общество 15 января 19:39
При поддержке Фонда "YAŞAT" успешно прооперированы участники Отечественной войны, получившие тяжелые ранения (ФОТО) Общество 15 января 19:20
Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша памятников выдающихся личностей - незабываемое событие - Теймур Геокчаев Культура 15 января 19:13
В 2020 году Азербайджан увеличил в суммарном выражении объем экспортируемого газа Энергетика 15 января 18:48
Посол: Намерены установить связи между АЗЕРТАДЖ и алжирскими медиа Политика 15 января 18:47
В центрах "Служба ASAN" для раненных в ходе Карабахской войны и семей шехидов организована особая служба Общество 15 января 18:46
Грузия в некоторых сферах опережает европейские предпочтения в инновациях - MasterCard Бизнес 15 января 18:29
Упразднена созданная в 1996 году Госкомиссия Азербайджана по восстановлению и реконструкции пострадавших территорий Политика 15 января 18:25
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 2020 года осталось положительным Бизнес 15 января 18:24
В 2020 году наибольшее количество зерна из Ставропольского края было отправлено в Азербайджан Бизнес 15 января 18:22
Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием - Омар Эльдаров Культура 15 января 18:17
Создано Азербайджанское агентство по разминированию Политика 15 января 18:10
Экспортные операции между Азербайджаном и Австралией существенно увеличились Бизнес 15 января 18:09
Президент Ильхам Алиев: Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил мечети? Политика 15 января 18:09
Ни одному абоненту не приписывается долг помимо платы за использованный газ - ПО "Азеригаз" Общество 15 января 18:04
Президент Ильхам Алиев подарил мечети Саатлы в городе Шуша Коран Политика 15 января 18:01
До вакцинации проверку обязательно должен пройти участковый врач - минздрав Азербайджана Общество 15 января 18:00
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с финляндским коллегой Политика 15 января 17:52
Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 15 января 17:51
TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор Энергетика 15 января 17:48
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 15 января 17:45
Нахчыванский коридор создаст новую альтернативу для транспортировки грузов в восточном и западном направлениях Экономика 15 января 17:43
Регионы Азербайджана будут цифровизированы в рамках проекта Smart City ИКТ 15 января 17:32
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши Политика 15 января 17:29
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца Политика 15 января 17:26
Президент Ильхам Алиев: Я приехал в Шушу по пути Победы Политика 15 января 17:25
Все новости