В Азербайджане восстанавливается работа ряда сфер

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений в рамках ужесточенного карантинного режима с 00:00 часов 18 января 2021 года.

Об этом было сказано на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend

С 00:00 часов 25 января на территории Азербайджана разрешается работать торговым объектам (исключая крупные торговые центры и моллы, а также обслуживание клиентов на месте в объектах общепита, кафе, чайхане и подобных заведениях);

парикмахерским, салонам красоты, допускается оказание косметических услуг (в том числе, обслуживание клиента на дому и в другом месте);

музеям и выставочным залам;

восстанавливается междугороднее и межрайонное движение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)