Главная задача – восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Самое главное – это восстановление освобожденных территорий Азербайджана, но параллельно должна продолжаться и борьба с коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал помощник Президента Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

Мовсумов отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность: "Вчера Президент Ильхам Алиев посетил город Шуша, и вся общественность страны с гордостью следила за этой поездкой. Теперь главная задача для нас – это восстановление освобожденных территорий, но в то же время должна продолжаться борьба на другом фронте – с коронавирусом".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)