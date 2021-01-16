Главная задача – восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Шахмар Мовсумов
БАКУ /Trend/ - Самое главное – это восстановление освобожденных территорий Азербайджана, но параллельно должна продолжаться и борьба с коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал помощник Президента Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.
Мовсумов отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность: "Вчера Президент Ильхам Алиев посетил город Шуша, и вся общественность страны с гордостью следила за этой поездкой. Теперь главная задача для нас – это восстановление освобожденных территорий, но в то же время должна продолжаться борьба на другом фронте – с коронавирусом".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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