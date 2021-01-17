БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы основные принципы вакцинации против COVID-19, передает в воскресенье Trend.

Как отметил начальник управления организации здравоохранения министерства здравоохранения Теймур Мусаев, среди них принцип добровольности, безопасности, прозрачности, поэтапности, справедливости, ответственности, сотрудничества.

По его словам, на начальном этапе будут вакцинированы медицинские работники, лица старше 65 лет, представители правоохранительных органов, задействованные в противоэпидемических мероприятиях.

"Также будут вакцинированы те, кто находится в группе высокого риска с медицинской точки зрения; люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы; находящиеся на гемодиализе; страдающие диабетом, ожирением; лица как минимум с одним хроническим заболеванием в возрасте 50 лет и старше; работники сфер образования и социальной сферы; лица, постоянно живущие в социальных учреждениях; находящиеся в прямом контакте с населением сотрудники Центров обслуживания ASAN и DOST, сектора общественного транспорта, банковской сферы, сектора телекоммуникационных услуг, а также лица, работающие в условиях высокого риска (обеспечение национальной и региональной безопасности и т. д.)", - сказал Мусаев.

(Автор: Самир Али)