Бинагадинский район Баку продолжает лидерство по числу заражений COVID-19
БАКУ /Trend/ - Больше всего случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе Баку – 15%, сообщает в субботу Trend.
Далее ситуация по районам столицы складывается следующим образом: Хатаинский – 13,1%, Ясамальский – 12,2%, Сабунчинский – 10,8%, Наримановский и Сураханский – по 8,2%, Насиминский – 7,8%, Низаминский – 7%, Хазарский – 6,8%, Гарадагский – 5,4%, Сабаильский – 5%, Пираллахинский – 0,5%.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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