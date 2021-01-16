Через 27 лет на Кельбаджарском кладбище впервые прозвучал азан (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Через 27 лет на Кельбаджарском кладбище впервые прозвучал азан, сообщает в субботу Trend.
Представляем снятые на ленту кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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