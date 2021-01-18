Госслужба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам

Общество 18 января 2021 14:14 (UTC+04:00)
Госслужба обратилась к пребывающим и проживающим в Азербайджане иностранцам

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим и проживающим в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend, в обращении говорится, что постановлением Кабинета министров Азербайджана от 16 января 2021 года № 9 срок действия особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 первого апреля 2021 года.

Согласно новому постановлению, SMS-разрешения в отношении иностранцев для оставления места жительства или проживания отменено.

В связи с этим, иностранцам и лицам без гражданства, проживающим в стране, предлагается принять во внимание следующее в связи с деятельностью Государственной миграционной службы:

- прием обращений по вопросам миграции осуществляется через центры "Служба ASAN" и региональные миграционные управления или в электронном виде;

- при подаче заявления для получения разрешения на временное и постоянное проживание следует предоставить все необходимые документы, предусмотренные законодательством (включая соответствующие медицинские справки);

- при получении готовых разрешений на местах необходимо предоставить соответствующие медицинские справки (которые не были предоставлены при подаче обращения);

- возобновляется проверка знаний обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание иностранцев об их правах и обязанностях, предусмотренных законами Азербайджана, а также государственного языка (за исключением лиц, проживающих в городах и районах, где въезд-выезд запрещен до 25 января 2021 года);

- возобновляются курсы, связанные с изучением азербайджанского языка, истории, культуры, а также законодательства о правах и обязанностях для иностранцев, желающих получить разрешение на постоянное жительство в Азербайджане (желающие могут обращаться по телефону (012) 566-37-74 в будние дни с 09:00 до 18:00).

В Госслужбе напомнили, что пребывание в стране иностранцев, чей срок временного пребывания уже был продлен на 60 дней (срок визы или 90 дней), считается законным без дополнительного обращения и оплаты государственной пошлины до устранения применяемых на государственной границе ограничений на передвижение.

Для подробной информации можно обратиться в Сall-центр (012) 919 Государственной миграционной службы, а также воспользоваться онлайн путеводителем на официальном сайте Службы и мобильным приложением MIGAZ. Сall-центр Государственной миграционной службы продолжит бесперебойное обслуживание в период особого карантинного режима.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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