В Баку ожидается снег

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник будет преобладать облачная погода, утром местами ожидается изморось, к вечеру пройдут осадки, в ночные часы местами пойдет мокрый снег, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана 19 января местами ожидается снег, кое-где интенсивного характера. Ночью и утром возможен туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Максимальная температура воздуха ночью от -2 до +2, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла, на дорогах ожидается гололед.

С 19 до вечера 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная, дождливая и ветреная погода, температура воздуха значительно понизится. Это, в основном, неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)