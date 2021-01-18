ПО "Азеригаз" переходит на усиленный режим

БАКУ /Trend/ - Учитывая ухудшение погоды с завтрашнего вечера вплоть до 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове, ПО "Азеригаз" в эти дни будет работать в усиленном режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение.

Все поручения даны, под особым вниманием будет правильное распределение газа: "В эти дни отложены и важные ремонтные работы по газоснабжению. Не исключаются кратковременные перебои в случае аварий. Чтобы абоненты не остались без газа, для устранения подобных случаев будет введено круглосуточное дежурство "горячей линии - 104" и аварийно-ремонтной службы Ремонтно-строительного управления ПО города Баку. Возможные аварии, утечки газа, неисправности в связи со счетчиками в Баку и прилегающих территориях будут оперативно устранены.

Просьба к абонентам обращаться по номерам call-центра "104/185" в случае возможных проблем, а также отправлять сообщения на постоянно активный номер: (+99477) 3 104 104 в "Whatsapp", либо на профили соцсетях".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)