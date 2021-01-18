В Алее шехидов идут последние подготовительные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До 31-й годовщины трагедии 20 Января остаются считанные дни.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим в Алее шехидов проводятся последние подготовительные работы. Соответствующие структуры Исполнительной власти города Баку проводят масштабные работы по благоустройству территории.

К работам привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры. Подготовительные работы будут завершены к 19 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)