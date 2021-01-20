В Азербайджане еще 897 человек излечились от COVİD-19, выявлено 332 новых случая заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 332 новых случая заражения коронавирусом, вылечилось – 897, скончалось 12 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 028 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 217 617 человек вылечилось, 3 044 – скончалось, число активных больных – 7 367 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 991 теста, в целом за все время пандемии – 2 336 498 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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