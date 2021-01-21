Снижена допустимая скорость движения на основных магистралях Баку

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасности движения в условиях снежной погоды на участке проспект Гейдара Алиева-аэропорт- Бильгя от поворота в направлении поселка Амирджан до Бакинского олимпийского стадиона допустимая скорость движения снижена до 40 км/час, на остальных участках, а также на дороге Зых-аэропорт - до 20 км/час.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"С утра автобусы всех регулярных маршрутов выведены на линии по графику. Просим водителей соблюдать скорость и учитывать метеорологические условия. Пешеходам рекомендуем пользоваться пешеходными переходами при переходе дороги", - сказали в БТА.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)