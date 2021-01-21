В Азербайджане открывается сезон охоты

БАКУ /Trend/ - На очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты решено объявить об открытии сезона охоты, сообщает в четверг Trend.

Начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев сообщил, что на заседании с участием представителей Национальной академии наук Азербайджана, соответствующих государственных ведомств, международных организаций и общественных объединений было принято единогласное решение об открытии сезона охоты с 22 января 2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)