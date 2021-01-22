Прогнозы о падении уровня Каспийского моря не имеют оснований - гидрометслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время в прессе появляются различные мнения относительно уровня Каспийского моря. Некоторые зарубежные исследователи делятся результатами цифровых моделей в своих научных работах, выдвигают гипотезы, вызывающие серьезную обеспокоенность у населения.

Как сообщает Trend, об этом сказала начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, несмотря на периодические заявления специалистов министерства об изменениях уровня Каспийского моря, в печати распространяются прогнозы о том, что в будущем уровень моря опустится на 9-18 метров.

Тагиева отметила, что подобные прогнозы не имеют никакого научного основания и должны рассматриваться только как гипотеза с вероятностью один из 100 процентов:

"Колебания уровня Каспийского моря, наблюдавшиеся во второй половине прошлого века, носили регулярный характер. Так, в 1977 году уровень моря снизился до самого низкого показателя, наблюдавшегося в ХХ веке – до 29 метров по Балтийской системе. Впоследствии уровень воды в море за короткий исторический период (1977-1995 годы) вырос на 2,5 метра".

По словам директора Института географии Национальной Академии наук Азербайджана Рамиза Мамедова, согласно многолетним наблюдениям за Каспийским морем, амплитуда изменения уровня моря за последние 100 лет не превышала трех метров:

"Прогноз европейских ученых свидетельствует о том, что они не имеют представления об уровне притяжения Каспийского моря. Уровень притяжения означает, что при повышении уровня моря происходит сильное испарение, что приводит к снижению уровня воды. Когда уровень падает, испарение в море уменьшается, что приводит к повторному повышению уровня воды".

Академик также отмечает, что при анализе результатов математических моделей следует учитывать природно-географические условия любой местности. В противном случае возникают такие ложные прогнозы, которые не соответствуют действительности.

"Невозможно дать долгосрочный прогноз по динамике уровня моря. Это объясняется неопределенностью в связи с климатическим фактором, объемом воды крупных рек, впадающих в море, происходящими на дне моря тектоническими процессами и другими причинами", - добавил Рамиз Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)