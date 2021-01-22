В Азербайджане подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию – министр

БАКУ / Trend/ - Подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, , сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что число учителей, которые будут вакцинированы, уже определено: «В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе – 15 698 учителей, в регионах – 32 600 учителей старше 50 лет, которых мы рекомендуем вакцинировать".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)