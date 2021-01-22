В Азербайджане подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию – министр
БАКУ / Trend/ - Подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, , сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что число учителей, которые будут вакцинированы, уже определено: «В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе – 15 698 учителей, в регионах – 32 600 учителей старше 50 лет, которых мы рекомендуем вакцинировать".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Программа утилизации старых автомобилей в Азербайджане даст толчок развитию транспортного сектора страны
К оценке ущерба на освобожденных территориях будут привлечены члены Общественного совета минэкологии Азербайджана
Возможность обучения школьников в дистантной форме сохранится и после 1 февраля - минобразования Азербайджана
PASHA Bank внесет вклад в реализацию всех инициатив государства, направленных на восстановление освобожденных территорий - Талех Кязымов
Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев
Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО)
В Азербайджане может быть отменен штраф за повторное в течение дня нарушение правил стоянки и парковки
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов
«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания
Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft