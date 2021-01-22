В Азербайджане временно будут приостановлены уроки физкультуры

БАКУ / Trend/ - Министерство образования Азербайджана рекомендует временно приостановить уроки по физкультуре.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в образовании Министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, на этих уроках бывает много учеников: " Поэтому мы рекомендуем временно приостановить очное преподавание этих уроков".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)