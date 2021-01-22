В Азербайджане снижаются штрафы за автохулиганство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уменьшаются штрафы за автохулиганство.

В связи с этим предлагается поправка в статью 511 Кодекса об административных правонарушениях, которая будет обсуждаться на весенней сессии Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, за совершение автохулиганства право на вождение транспортного средства ограничивается на 1 год и предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается на 1 год и, в зависимости от случаев и с учетом личности правонарушителя, совершившего нарушение, применяется административный арест сроком от 15 дней до 1 месяца.

По действующему законодательству, право на вождение транспортного средства ограничивается на 2 года, предусмотрен штраф в размере от 700 до 1000 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается на 2 года и, в зависимости от случаев и с учетом личности правонарушителя, совершившего нарушение, применяется административный арест сроком от 1 до 2 месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)