В Азербайджане в феврале будут созданы условия для проверки учащихся, не участвовавших в оценивании

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут созданы условия для проверки уровня знаний учащихся, которые не смогли участвовать в дистанционном оценивании первого полугодия.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала заведующая Отделом содержания, обучения и оценивания в образовании Министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, эти учащиеся смогут со следующего месяца прийти в школу и пройти оценивание, учитывая, что в школах начнется обучение. Учащиеся смогут пройти оценивание, соблюдая социальную дистанцию".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)