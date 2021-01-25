В Азербайджане учатся более 5 тыс. иностранных студентов из 84 стран
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане получают образование 5 700 иностранных студентов из 84 стран, большинство из которых граждане Турции, Ирана, Грузии, России, Туркменистана, Нигерии и Пакистана, сообщает в понедельник Trend.
При этом число азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом по государственной линии, составило на начало 2020-2021 учебного года 975 человек, из которых 37,5 процента - выпускники бакинских школ, 62,5 процента - выпускники школ различных регионов Азербайджана. Большинство из них учится в вузах Венгрии, Турции, России, Китая, Латвии и Великобритании.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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