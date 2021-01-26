Новые механические газовые счетчики будут управляться из единого центра - ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - Новые механические газовые счетчики будут управляться из единого центра.

Об этом сказал журналистам гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает во вторник Trend.

По его словам, при наличии задолженности по использованному газу подача газа будет приостановлена автоматически.

"В связи с этим абоненту будет направлено смс-уведомление о задолженности. Газоснабжение абонента, который в течение месяца с даты получения смс не погасит задолженность, будет прекращено. В течение ближайшего месяца около 700 тысячам абонентам будет направлено такое уведомление. Никто не будет уполномочен приостановить подачу газа в течение 30 дней. Однако, если задолженность не будет погашена по истечение этого срока, подача газа будет прекращена", - уточнил Руслан Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)