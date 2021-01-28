Поезда Баку-Сумгайыт продолжат функционировать после обновления ж/д контактной сети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Возобновление пассажироперевозок по новому железнодорожному мосту в районе Хырдаланской дорожной развязки в Баку ожидается после обновления ж/д контактной сети, сообщили в четверг Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что продолжаются работы по обновлению контактной сети и капитальному ремонту ст. Кешля электрофицированной железной дороги Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Контактная сеть обновляется в связи с переходом с постоянного на переменный ток ж/д участка Баку- Беюк Кясик.

Отметим, что ранее в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт ж/д мост на территории был демонтирован, и на его месте построен однопролетный мост. По нему пока двигаются товарные поезда.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)