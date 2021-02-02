Некоторым лицам старше 65 лет отказано в вакцинации – 2-я городская поликлиника Баку

БАКУ /Trend/ - В Бакинской городской поликлинике №2 со вчерашнего дня и по настоящее время проведена вакцинация 23 человек в возрасте старше 65 лет.

Об этом во вторник сообщил Trend врач поликлиники Фирудин Гусейнов.

По его словам, есть и такие, которым было отказано в вакцинации: "Среди них лица, трижды перенесшие инфаркт. Были и такие, кто пришел вакцинироваться на фоне гипертонического криза – у них было очень высокое давление. Было также отказано больным сахарным диабетом".

Врач добавил, что вчера было вакцинировано 15, сегодня – 8 человек: "12 из них мужчины, 11 – женщины".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)