Цветок харыбюльбюль встречается не только в Шуше – Минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мнение, что "цветок харыбюльбюль растет только в Шуше", неправильное.

Об этом в среду сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, харыбюльбюль – растение из семейства Орхидных, и называется "qaş səhləb": "В Азербайджане растет три его вида, которые отличаются друг от друга. Два вида встречаются в Карабахе и прилегающих территориях. Тот харыбюльбюль, который стал символом шехидов, называется "Mozalan quş səhləbi". Другая разновидность – "Qafqaz quş səhləbi", встречается не только на Кавказе, но и в других странах мира. Но орхидеи, которая встречается только в Шуше, нет. Необходимо воздерживаться от утверждения, что харыбюльбюль встречается только в Шуше. Можно говорить, что харыбюльбюль является символом города Шуша, потому что шушинцы любят этот цветок и воспринимают его как свой символ. В селе Киш в Шекинском районе встречаются все три вида этих орхидных: две разновидности цветут в мае, один – в июне".

Вугар Керимов добавил, что научные источники подтверждают, что харыбюльбюль растет не только в Шуше, но и на других территориях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)