В школах ряда городов и районов Азербайджана уроки будут проходить 5 раз в неделю
БАКУ /Trend/ - С 8 февраля, за исключением Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, уроки в I-IX классах в городах и районах Азербайджана будут проводиться 5 раз в неделю, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.
Лента новостей
Проведено очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами
Президент Ильхам Алиев: Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась
Президент Ильхам Алиев: В связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний
Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских – мнение
Темы, которые не рекомендовано проходить, не следует включать в оценивание – Минобразования Азербайджана