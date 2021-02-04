В школах ряда городов и районов Азербайджана уроки будут проходить 5 раз в неделю

БАКУ /Trend/ - С 8 февраля, за исключением Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, уроки в I-IX классах в городах и районах Азербайджана будут проводиться 5 раз в неделю, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.