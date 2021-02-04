Вакцинация учителей на повестке дня - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации учителей на повестке дня.

Об этом сказала завотделом министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

"Как известно, учителя входят в группу риска по коронавирусу. Они тоже будут привлечены к вакцинации в первую очередь", - сказала Ягублу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)