Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учащиеся 5-9-х классов школ Баку, Сумгайыта и Абшерона будут посещать школьные занятия дважды в неделю, а в остальные дни уроки будут проводиться в дистанционной форме.

Об этом сказала завотделом министерства образования Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, занятия для учащихся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)