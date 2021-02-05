Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные рекомендации осмотрительно относиться к вопросам, связанным с Отечественной войной Азербайджана, и проверять достоверность распространяемых сведений, к сожалению, встречаются случаи, когда некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей в целях создания искусственного ажиотажа делаются публикации без проверки достоверности информации.

Как сообщили в пятницу Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в результате проведенного расследования было установлено, что Рустамова Афсана Сулейман гызы посредством своей страницы в социальной сети Facebook распространила видеозапись Рены Кязымовой, которая утверждала, что двое ее сыновей без вести пропали во время Отечественной войны, а также были сделаны призывы помочь этой женщине.

При проверке опубликованной А. Рустамовой информации на соответствие законодательству было установлено, что нарушены пункты Закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и охране информации", а также требования законодательства об административных правонарушениях.

В этой связи Афсана Рустамова была приглашена в Генеральную прокуратуру. В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре" она была официально предупреждена о том, что в случае продолжения незаконного распространения не основанной на конкретных фактах информации для сенсации в целях запутать общественное мнение и вызвать недоверие к осуществляемым государством мерам в ее отношении будут приняты более серьезные меры, предусмотренные законодательством, включая привлечение к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает, что в сложившейся чувствительной ситуации от граждан и СМИ требуется проявлять максимальную ответственность и оказывать всестороннюю поддержку осуществляемым государством мерам. Генпрокуратура вновь доводит до сведения, что в отношении СМИ и пользователей социальных сетей, которые в целях запутать общественное мнение преднамеренно распространяют информацию такого рода, будут приняты самые серьезные меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)