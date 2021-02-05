Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной

Общество 5 февраля 2021 13:58 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные рекомендации осмотрительно относиться к вопросам, связанным с Отечественной войной Азербайджана, и проверять достоверность распространяемых сведений, к сожалению, встречаются случаи, когда некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей в целях создания искусственного ажиотажа делаются публикации без проверки достоверности информации.

Как сообщили в пятницу Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в результате проведенного расследования было установлено, что Рустамова Афсана Сулейман гызы посредством своей страницы в социальной сети Facebook распространила видеозапись Рены Кязымовой, которая утверждала, что двое ее сыновей без вести пропали во время Отечественной войны, а также были сделаны призывы помочь этой женщине.

При проверке опубликованной А. Рустамовой информации на соответствие законодательству было установлено, что нарушены пункты Закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и охране информации", а также требования законодательства об административных правонарушениях.

В этой связи Афсана Рустамова была приглашена в Генеральную прокуратуру. В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре" она была официально предупреждена о том, что в случае продолжения незаконного распространения не основанной на конкретных фактах информации для сенсации в целях запутать общественное мнение и вызвать недоверие к осуществляемым государством мерам в ее отношении будут приняты более серьезные меры, предусмотренные законодательством, включая привлечение к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает, что в сложившейся чувствительной ситуации от граждан и СМИ требуется проявлять максимальную ответственность и оказывать всестороннюю поддержку осуществляемым государством мерам. Генпрокуратура вновь доводит до сведения, что в отношении СМИ и пользователей социальных сетей, которые в целях запутать общественное мнение преднамеренно распространяют информацию такого рода, будут приняты самые серьезные меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджан начал транспортировку нефтяного кокса в еще одну страну Транспорт 14:03
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане Казахстан 13:58
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной Общество 13:58
Азербайджанская IT-компания о развитии цифровых технологий в стране ИКТ 13:56
Tesla отзывает в Китае свыше 36 тыс. электромобилей США 13:55
Два проекта с использованием искусственного интеллекта представили в Алматы ИКТ 13:54
Межведомственную комиссию по промышленной политике хотят создать в РК Бизнес 13:51
В Карсе продолжаются турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО) Политика 13:45
Bank BTB за 2020 год вдвое сократил обязательства перед Центробанком Азербайджана Финансы 13:36
В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО) Общество 13:30
Азербайджан сократил импорт пластмасс в 2020 году Бизнес 13:25
В воинской части Госпогранслужбы Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат (ФОТО) Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:14
Защитные решения Азербайджана от киберугроз можно считать надежными ИКТ 13:10
В двух освобожденных районах Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины Экономика 13:01
Там хотелось летать... - Фархад Бадалбейли о визите в город Шуша Культура 12:56
На нацвалюту приходится около половины банковских вкладов в Азербайджане к началу 2021 г. Финансы 12:54
Туркменистан выдвинул инициативы по расширению партнерства с ЭСКАТО Бизнес 12:44
Видеокадры из села Солтанлы Джабраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:40
ПЕА выразила протест Европейской народной партии Политика 12:38
Туркменистан и ОАЭ подписали ряд меморандумов по сотрудничеству Бизнес 12:24
В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом Россия 12:24
Брокер Robinhood снял ограничения на торги акциями США 12:19
SOCAR Trading применяет решение J.P. Morgan для отчетности в режиме реального времени Энергетика 12:16
ВВП Индии в 2022 финансовом году вырастет на 10,5% Другие страны 12:12
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:08
В Баку COVİD-19 выявлен у 5 учителей и 1 учащегося (ФОТО) Общество 12:05
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 11:55
Северная Македония стремится получить доступ к азербайджанскому газу Энергетика 11:48
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:41
АБР реализует программу по финансированию торговли и цепочки поставок в Грузии Бизнес 11:35
В Казахстане представлен концепт Нацпроекта по развитию АПК до 2026 года Бизнес 11:34
В минувшем году Азербайджан значительно увеличил экспорт в Беларусь Бизнес 11:17
Азербайджанцы выберут лучших российских артистов 2020 года - Новое Радио AWARDS Звёздный мир 11:15
В ВОЗ обеспокоены вопросом эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса Европа 11:13
Цена на азербайджанскую нефть превышает отметку в $59 за баррель Финансы 11:05
Реализация проекта газового интерконнектора IGB задерживается Энергетика 11:01
Молодежь Азербайджана и России встретилась в виртуальном пространстве (ФОТО) Культура 10:56
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки яблок с более чем 20 азербайджанских предприятий Бизнес 10:51
Pfizer отозвала заявку на использование ее вакцины от коронавируса в Индии США 10:49
К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана Общество 10:41
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков превышает 622 млн манатов Финансы 10:36
Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews" Политика 10:34
Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч Финансы 10:31
Золото и серебро в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:16
Совершенство в простоте Improtex Motors представил новый Rolls-Royce Ghost (ФОТО) Общество 10:09
Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане Энергетика 10:06
Со светофоров на ряде улиц Баку будут убраны цифровые таймеры – БТА Общество 10:04
Рубль и лира подорожали к манату Финансы 09:45
Новый глава Агентства по разминированию Азербайджана представлен коллективу Политика 09:40
Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов США 09:37
Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи Энергетика 09:34
Когда возобновит работу Бакинский метрополитен? Общество 09:29
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана ускорит развитие ненефтяной промышленности Бизнес 09:19
Азербайджан является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы – МИД Австрии Энергетика 09:00
Гонконг не будет обслуживать счета, оформленные на паспорта заморских территорий Британии Финансы 08:56
Казахстан обсуждает вопросы приобретения турецких беспилотников Казахстан 08:51
В Бразилии принят закон, который упростит регистрацию "Спутника V" Другие страны 08:35
Авторынок Великобритании начал год с наихудшим показателем за полвека Бизнес 08:26
Производство бытовой техники в Иране достигнет рекордного уровня в текущем году Экономика 08:10
1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:07
Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса Финансы 08:05
Oбзор присутствия ВС США за рубежом проведут при консультациях с союзниками - Пентагон США 07:48
Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V" Другие страны 07:31
NASA поручило компании Firefly доставить исследовательскую аппаратуру на Луну США 07:07
Минздрав Японии намерен одобрить вакцину Pfizer 15 февраля Другие страны 06:51
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США США 06:25
В Перу выявили бразильский штамм коронавируса Другие страны 06:09
Отправка Нацгвардии в Вашингтон после беспорядков стоила властям США $480 млн Финансы 05:48
Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена Европа 05:31
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID США 05:09
Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса Европа 04:50
Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге Спорт 04:27
Разработчик машин для голосования в США подал иск против Fox News и адвокатов Трампа США 04:03
Биологи из Гарварда превратили плавники аквариумной рыбки в подобие лап США 03:49
В США заявили, что будут противостоять Китаю с "позиции силы" во всех сферах США 03:35
Обвинители хотят, чтобы Трамп на следующей неделе дал показания в рамках импичмента США 03:14
"Челси" нанес "Тоттенхэму" третье поражение подряд в чемпионате Англии Спорт 02:51
Главы МИД "евротройки" и США обсудят возобновление иранской ядерной сделки Европа 02:27
В мире за сутки выявили более 464 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:06
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Финансы 02:05
США пересмотрят дислокацию войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии США 01:39
Россельхознадзор разрешил с 8 февраля поставки яблок еще с 28 предприятий Азербайджана Бизнес 01:16
Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа США 00:55
8 815 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:37
Власти Германии запретили "Ливерпулю" въезд на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом" Спорт 00:18
Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 00:01
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство Транспорт 00:01
Глава МИД РФ и Госсекретарь США обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями Россия 4 февраля 23:54
Первая партия российских вакцин от коронавируса прибыла в Иран Иран 4 февраля 23:43
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства Бизнес 4 февраля 23:37
В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства-9» Кыргызстан 4 февраля 23:29
В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии Европа 4 февраля 23:06
Швеция разработает цифровые сертификаты о прививке от COVID-19 Европа 4 февраля 22:40
Женщина, сыновья которой якобы пропали в период Отечественной войны, вообще не имеет детей - Совет печати Общество 4 февраля 22:17
Состоится встреча глав дипломатических миссий Политика 4 февраля 22:01
Самая яркая бабушка азербайджанского кино: Balam üçün alma saxlamışam aaa... (ВИДЕО, ФОТО) Культура 4 февраля 21:42
Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 4 февраля 21:24
Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене США 4 февраля 21:12
В результате взрыва погиб военнослужащий азербайджанской армии Происшествия 4 февраля 20:42
Все новости