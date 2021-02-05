Азербайджанский тренер по художественной гимнастике будет тренировать сборную Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В течение последних лет художественная гимнастика в Азербайджане стремительно развивается. Подготовка местных тренеров - показатель этого развития, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Если преобразованная в 2002 году Федерация на первом этапе развития сотрудничала с зарубежными тренерами, то сегодня опыт местных тренеров, подготовленных в нашей стране, используется за рубежом.

Так, зарубежные команды из многих стран мира приезжают на учебно-тренировочные сборы в Национальную арену гимнастики, открытие которой состоялось в 2014 году, а азербайджанские тренеры получают различные приглашения работать за рубежом.

Одна из таких стран – Египет. Федерацию гимнастики Азербайджана и Федерацию гимнастики Египта связывают дружеские отношения и тесное сотрудничество.

В результате данного сотрудничества тренер национальной сборной по художественной гимнастике Жаля Гаратова подписала договор с Федерацией гимнастики Египта.

Согласно договору Гаратова будет готовить команду Египта в групповых упражнениях к Олимпийским играм в Токио.

Отметим, что Жаля Гаратова в 2009-2013 годах была членом сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике. Завершив спортивную карьеру, она с 2013 года работала с юниорской командой в групповых упражнениях. Ее воспитанники были призерами чемпионата Европы и завоевали путевку в финал чемпионата мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)